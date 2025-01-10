Жителям Новосибирской области рассказали, что делать, если перестала работать транспортная услуга на Карте жителя

Новосибирцам рассказали, что делать, если перестала работать транспортная услуга на Карте жителя.

В Telegram-канале мэрии города была опубликована инструкция по решению проблемы.

Для начала необходимо отправить запрос на адрес help@sbertroika.ru, указав описание проблемы и необходимые данные. Затем нужно перейти на сайт Карты жителя (karta.nso.ru) и в разделе «Мои карты» найти виджет с картой «Мир».

После этого следует нажать на иконку с QR-кодом, сделать фотографию открывшегося кода и отправить его на тот же адрес электронной почты. QR-код содержит зашифрованную информацию, которая поможет техподдержке идентифицировать карту и устранить возникшую проблему. Передавать данные карты не нужно.