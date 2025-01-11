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общество

Мэра Новосибирска возмутило состояние пешеходной локации на Ленина

Фото: sib.fm

Максим Кудрявцев назвал главную праздничную локацию на улице Ленина «катком».

На оперативном совещании в городской администрации глава города потребовал очистить пешеходную часть улицы Ленина до асфальта.

«После оттепели температуры ходили плюс-минус-ноль. В результате образовалась корка льда. И жители критиковали справедливо. Где-то мы не доработали. Смотрите технологические карты, с какой периодичностью и как надо всё это делать, либо очистите до асфальта», — дал он распоряжение главе Управления автомобильных дорог мэрии Валерию Жаркову.

По словам профильного чиновника, уже на следующие сутки наледь на Ленина была обработана специальными реагентами, а ситуация на пешеходной праздничной локации взята на контроль Управления.

Кроме того, он пообещал выводить рабочих на данный участок города не только днём, но и в ночное время.

А мы ранее сообщали, что улица Ленина останется пешеходной до 10 февраля 2025 года.

#зима #снег #Новый год #Мэрия Новосибирска #Новосибирск #январь
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Оксана Чешенок
журналист

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