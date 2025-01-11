Новосибирск избавляется от последствий метели – снегоборьба идёт в круглосуточном режиме

Больше 200 единиц спецтехники вышло на улицы и проспекты Новосибирска.

Как только в столице Западной Сибири началась метель, городские дорожные службы были переведены на круглосуточный режим работы. Помимо двух сотен специальной техники, на снегоборьбу вышли рабочие с лопатами. С самого раннего утра они вручную очищают остановки общественного транспорта и пешеходные переходы, куда не доберётся снегоуборочная техника.

В новом сезоне новосибирский парк дорожной техники пополнился новыми функциональными машинами. Инновационные узкие маневренные погрузчики для уборки тротуаров могут не только грузить снег, но и подметать асфальт, а летом они работают в режиме дорожного пылесоса.

На этом фоне мэр Новосибирска Максим Кудрявцев напомнил жителям, что за качество уборки основных магистралей города теперь отвечают лично главы территорий, а за дворы ─ управляющие компании. Городской глава призвал жителей сообщать в администрацию своего района о всех случаях, когда снегоборьбой во дворе никто не занимается.

По словам исполняющего обязанности главы Ленинского района Новосибирска Юрия Овчаренко, на каждую жалобу районные администрации реагируют оперативно и ведут диалог с управляющей компанией, а при необходимости выписывают представления.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что прокуратура проверит качество уборки снега в Новосибирске.