Новосибирск попал в мировой ТОП самых дорогих для жизни городов

В мировом индексе стоимости жизни по городам на 2025 год столица Западной Сибири разместилась рядом с индийским Дели и бразильским Рио-де-Жанейро.

В общей сложности в мировом рейтинге учитываются 327 городов мира. Среди российских самым дорогим для жизни признана наша столица город Москва – 250-е место. Чуть ниже расположился Питер (258-е место), Екатеринбург (298), Нижний Новгород (300), Казань (302), Краснодар (304), Калининград (306), Уфа (307), Ростов-на-Дону (308) и Пермь (313).

Новосибирск занял 305 место с индексом стоимости жизни 21,9 из 100 возможных. Наш город недалеко ушёл от в Дели (22,23) и Рио-де-Жанейро (27,8).

Замыкают рейтинг индийский горд Коимбатур с показателем 17,7.

Ранее «Сиб.фм» писал, как Новосибирск в средине прошлого года вошёл в мировой топ самых дорогих городов.