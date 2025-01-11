Опубликована сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили действия на территории Курской области, нанеся удары по технике и живой силе ВСУ. Потери противника составили более 2835 военнослужащих, 30 танков и 122 боевых бронированных машины.

Подразделения группировки «Запад» освободили населённый пункт Надия, нанесли поражение четырем механизированным бригадам ВСУ и трех бригадам теробороны, уничтожив до 3530 военнослужащих, один танк, 28 боевых бронированных машин и 52 автомобиля.

В зоне ответственности «Южной» группировки войск освобожден населённый пункт Курахово, уничтожены формирования восьми механизированных, двух мотопехотных и других бригад ВСУ. Потери противника составили 1715 военнослужащих, три танка, 12 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение и освободили населённый пункт Даченское, уничтожив более 3485 военнослужащих ВСУ, 11 танков и 40 боевых бронированных машин.

За неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 91 украинский военнослужащий. Истребительная авиация России сбила самолет МиГ-29, а средства ПВО уничтожили восемь ракет ATACMS, пять управляемых бомб и 41 реактивный снаряд HIMARS.

Всего с начала специальной военной операции уничтожено: 652 самолета, 283 вертолета, 39896 беспилотных летательных аппаратов и 30135 единиц специальной военной техники.