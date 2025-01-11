72.56% -6.7
72.56% -6.7
сегодня
11 января, 14:24
пробки
4/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 101.9 | eur 105.0
72.56% -6.7
сегодня
11 января, 14:24
пробки
4/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 101.9 | eur 105.0
сегодня 13:16
общество

Перевёрнутая фура перекрыла дорогу из Новосибирска в Кемерово

Сотни авто не могут сдвинуться с места, на трассе огромная пробка.

Перевёрнутая фура перекрыла дорогу из Новосибирска в Кемерово. Об этом сообщает Telegram-канал MASH Siberia. По словам очевидцев, в пробке стоят около сотни машин.

Люди не могут объехать место аварии. Приходится ждать, пока препятствие уберут с пути. Говорят, что большегруз лежит с ночи.

Пробка начинается через несколько километров от Мошково и заканчивается за 54 километра от Болотного.

Фото Перевёрнутая фура перекрыла дорогу из Новосибирска в Кемерово 2

«Ох, какая неприятность! Надеюсь, все водители и пассажиры в безопасности и скоро смогут продолжить свой путь. Такие заторы всегда доставляют неудобства, но главное, чтобы никто не пострадал. Спасибо за информацию», — пишут пользователи сети.

«Как же неприятно слышать о таких ситуациях на дороге! Понимаю, как сложно людям вынужденно стоять в ожидании, особенно когда не видно конца этой пробки», — добавляют другие.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска стала первым интеллект-тренером среди людей с нарушениями слуха.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в