Сотни авто не могут сдвинуться с места, на трассе огромная пробка.

Перевёрнутая фура перекрыла дорогу из Новосибирска в Кемерово. Об этом сообщает Telegram-канал MASH Siberia. По словам очевидцев, в пробке стоят около сотни машин.

Люди не могут объехать место аварии. Приходится ждать, пока препятствие уберут с пути. Говорят, что большегруз лежит с ночи.

Пробка начинается через несколько километров от Мошково и заканчивается за 54 километра от Болотного.

«Ох, какая неприятность! Надеюсь, все водители и пассажиры в безопасности и скоро смогут продолжить свой путь. Такие заторы всегда доставляют неудобства, но главное, чтобы никто не пострадал. Спасибо за информацию», — пишут пользователи сети.

«Как же неприятно слышать о таких ситуациях на дороге! Понимаю, как сложно людям вынужденно стоять в ожидании, особенно когда не видно конца этой пробки», — добавляют другие.

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