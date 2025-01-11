Россельхознадзор разрешил завоз в Новосибирск экзотических фруктов и цветов из Таиланда и Армении

По данным лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», 72 авиапартии экзотических фруктов, овощей и цветов из Армении, Китая и Таиланда общим весом более тысячи тонн успешно прошли фитосанитарный контроль.

Импортируемая в Западную Сибирь продукция высокого фитосанитарного риска тестируется лабораторией ФГБУ «ВНИИЗЖ», подведомственной Россельхознадзору, ежедневно.

По обновлённым данным надзорного ведомства, в первую неделю наступившего 2025 года в Новосибирск прибыли самолетами 72 партии экзотических овощей, фруктов и цветочных срезов из разных стран:

· 555 тонн винограда, хурмы, мандаринов, помело, питахайя, кабачков, капусты, перца и чеснока из Китая;

· 433 тонны разнообразной зелени, белокочанной капусты, лимонов, томатов, винограда и яблок из Узбекистана;

· 167 тонн томатов из Туркменистана;

· 10 тонн салата айсберг из Ирана;

· 1,3 тонны экзотических фруктов и овощей из Таиланда;

· 3,3 тонны свежей клубники и зелени из Армении;

· 4,5 тысячи срезов цветов и декоративной зелени из Китая.

«Организации-получатели успешно получили акты карантинного фитосанитарного контроля для дальнейшей реализации продукции как на территории Новосибирской области, так и за её пределами», сообщают наши коллеги из «МК в Новосибирске».

Ранее портал «Сиб.фм» сообщал о часто ввозимом в Новосибирскую область контрафакте.