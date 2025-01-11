Смертельное ДТП с участием BMW-X5 произошло на Писарева в Новосибирске

40-летний водитель иномарки на скорости въехал в бордюрный камень, а после в светофор. Погиб 26-летний пассажир автомобиля.

В 06 часов 05 минут в Центральном районе Новосибирска произошло смертельное ДТП с участием BMW-X5. Иномарка въехала в бордюрный камень, а после в светофор, место аварии — Ипподромская, 47а.

За рулем иномарки находился 40-летний водитель, внутри — 26-летний пассажир, а также две 17-летние девушки. 26-летний пассажир погиб, а девушки и сам водитель, были доставлены в больницу.

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