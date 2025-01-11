Сотня переломанных рук и ног – итог первой недели 2025 года в Новосибирске

Региональный Минздрав озвучил первые итоги по травмам на фоне новогодней гололедицы в столице Западной Сибири.

Для начала отметим, что в первую январскую неделю прошлого 2024 года в травмпункты Новосибирска с гололёдными травмами обратились 154 сибиряка. Эти данные по состоянию на январь наступившего 2025 года снизились до ста обращений, гласит пост в телеграмм-канале регионального минздрава.

По мнению заведующего травматологическим отделением Новосибирской областной больницы Ивана Рыбалко, чтобы избежать гололёдных травм, нужно научиться правильно падать, сгруппировавшись определённым образом.

Эксперт рекомендует не ступать на скользкие дорожки, в какой бы вы ни были обуви, быть максимально внимательными к поверхности, по которой вы передвигаетесь, и избегать открытых наледей и неровностей.

А мы ранее писали о самых сложных для движения в гололед трассах в Новосибирской области.