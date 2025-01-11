В 2025 году новосибирцы массово скупают змей. Не все готовы к такому питомцу

С наступлением 2025 года, символом которого по восточному календарю стала змея, в Новосибирске возрос интерес к этим экзотическим животным. Однако вместе с популярностью у террариумистов участились и случаи, когда владельцы оказываются не готовы к уходу за питомцами.

Алиса Богомолова, координатор центра реабилитации диких животных, поделилась с Сиб.фм, что часто змей, которые стали слишком большими или неудобными в содержании, пытаются пристроить в «добрые руки». По её словам, это явление стало обычным среди террариумистов:

«Например, змея выросла до 4 метров и весит около 40 килограммов. Такие питомцы требуют огромных затрат и опыта. Люди приносят змей в зоомагазины или пытаются найти новых хозяев через социальные сети. В зоопарки их редко принимают — там и так хватает животных».

Особый всплеск интереса к змеям наблюдался перед Новым годом. По словам Богомоловой, уже с лета началась подготовка к покупке змеёнышей в качестве подарков. Но такой ажиотаж часто приводит к проблемам, особенно среди начинающих террариумистов.

«Некоторые заводят змей даже втайне от родителей, а потом не справляются с содержанием. У каждого вида свои требования: температура, микрофлора, питание. У меня дома более десятка змей, и все они живут в отдельных террариумах».

Кроме того, увеличилось число сбежавших змей. Алиса рассказывает, что ей приходится помогать ловить этих беглецов в самых неожиданных местах:

«Обращения поступают в МЧС, на горячую линию мэрии. Змей ловили в сортирах, между потолками, в подполах. Иногда их находят живыми, но не всегда».

Богомолова также подчёркивает важность перенаправления экзотических животных в надёжные руки, если владелец больше не может их содержать:

«Мне тоже не раз отдавали змей. Бывали случаи, когда люди случайно привозили экзотических животных из путешествий. Так, например, жабу, привезённую из Таиланда, я отправила в Москву специалистам».

В 2025 году террариумистика обещает стать ещё более популярной, но эксперты советуют тщательно взвешивать своё решение, чтобы избежать лишних проблем и не навредить животным.