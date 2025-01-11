В Новосибирске на выходных ожидается мороз в -12 градусов и снег

Прогноз погоды в Новосибирске на выходные дни 11-12 января.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 11 января, в Новосибирске будет пасмурно, с небольшим снегом в течение дня. Об этом Сиб.фм рассказали в компании.

Утром температура воздуха составит −5°...−4°, и останется на этом уровне до конца дня, а ночью опустится до −6°. Ветер умеренный, до 5,4 м/с.

В воскресенье, 12 января, также ожидается пасмурная погода с снегом в первой половине дня.

Утром температура воздуха составит −7°...−6°, вечером опустится до −8°...−7°, а ночью температура будет в пределах −12°...−9°. Ветер с порывами до 3,7 м/с.