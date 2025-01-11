В Новосибирске новые транспортные карты парализовали оплату проезда в общественном транспорте

Новый оператор оправдывается техническим сбоем в ходе переходного периода от старой системы на другой билетный сервис.

Карты «Тройка» массово отказались работать при попытке использования терминалов в общественном транспорте Новосибирска. Больше всего пострадали пользователи социальных карт, которые добросовестно пополнили новые карты, но не смогли воспользоваться ими. Они были вынуждены оплачивать свои поездки наличными.

Сервисные центры, в которые обращались с жалобами пассажиры, были переполнены до отказа. Люди толпились в очередях, чтобы получить хоть какие-то разъяснения и решить проблему с проездом по городу, а в центре на улице Лазурная женщины теряли сознание от тесноты и духоты, пишет издание «МК в Новосибирске».

Новый транспортный оператор пообещал пострадавшим новосибирцам компенсировать все затраты по социальным транспортным картам. IT-компания, обслуживающая новый билетный сервис «Тройка» в Новосибирске, заверила горожан, что проблема находится на стадии решения.

А мы ранее писали о том, что нужно знать новосибирцам о новых транспортных картах.