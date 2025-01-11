Воскресенье в Новосибирске будет тёплым и облачным

О погоде на второе воскресенье наступившего 2025 года рассказали синоптики.

В Западной Сибири установилась комфортная погода. По единодушному мнению региональных метеорологов, новый сезон холодов удивляет нетипично высокими для нашей местности температурами.

Устойчиво тёплый атмосферный воздух не желает покидать пределы Новосибирской области с декабря ушедшего 2024 года. не станет исключением и воскресенье, 12-е января 2025 года.

По данным нескольких погодных сервисов, средняя температура воздуха остановится на пределе минус 7 градусов по шкале Цельсия. Достаточно комфортная погода будет сопровождаться облачностью и слабым ветром до 3 м/с.

Во второе воскресенье нового года даже магнитное поле Земли будет спокойным. По данным сибирских синоптиков, колебания не превысят в среднем и двух баллов.

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