Женщина из Новосибирска стала первым интеллект-тренером среди людей с нарушениями слуха

Анастасия Федорченко из Новосибирска стала первым интеллект-тренером среди людей с нарушениями слуха.

Победительница местного конкурса красоты среди глухих поделилась впечатлениями о своей поездке в Таиланд, где приняла участие в международном конкурсе красоты. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Федорченко родилась глухой и окончила Колледж олимпийского резерва, став успешным спортивным тренером. Она работала преподавателем по шахматам в школе для глухих и активно занималась спортом, включая волейбол, участвуя в чемпионатах России.

В 2021 году она вышла замуж, а год спустя семья переехала в Краснодар. В 2023 году Анастасия победила на конкурсе красоты в Новосибирске и получила предложение поехать на мировой конкурс в Таиланд. Несмотря на сложности с заграничным паспортом, она поехала и заняла второе место.

После завершения своей карьеры в конкурсах красоты Анастасия сосредоточилась на профессиональной деятельности как интеллект-тренер. Она обучает людей, как восстанавливать энергию и сохранять эмоциональное равновесие, проводя занятия как для слышащих, так и для глухих, в основном онлайн.