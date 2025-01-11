Жителям Новосибирска рассказали о строгих запретах в Страшный день 11 января

11 января православные верующие вспоминают Вифлеемских младенцев, убитых по приказу царя Ирода.

Согласно преданию, Ирод, боясь прихода Мессии, велел убить всех мальчиков до двух лет, чтобы уничтожить новорожденного Иисуса Христа. Это событие, ставшее известным как Страшный день, является скорбной страницей в истории христианства. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

В этот день традиционно молились в церкви о здравии и рассказывали детям добрые сказки на ночь, чтобы их сны были спокойными. Также существовало поверье, что в Страшный день нечистая сила особенно активна, и поэтому старались не выходить из дома после захода солнца.

Кроме того, считалось, что в этот день не следует загадывать желания, начинать важные дела или ссориться, так как это могло привести к неприятным последствиям. Важно было избегать сквернословия и конфликтов с близкими, чтобы не накликать беду.