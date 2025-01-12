10 пожаров и четыре ДТП произошли за сутки в Новосибирской области

В регионе за сутки произошло 10 пожаров и четыре аварии.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, за 11 января 2025 года в регионе было зарегистрировано 10 пожаров и четыре дорожно-транспортных происшествия.

Так, одна из аварий произошла на улице Ипподромской, где автомобиль BMW X5 столкнулся с бордюрным камнем и врезался в световую опору, в результате чего погиб пассажир.

Ранее Сиб.фм писал о том, что под Новосибирском перевернулась фура на трассе Новосибирск – Кемерово