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проиcшествия

10 пожаров и четыре ДТП произошли за сутки в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В регионе за сутки произошло 10 пожаров и четыре аварии.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, за 11 января 2025 года в регионе было зарегистрировано 10 пожаров и четыре дорожно-транспортных происшествия.

Так, одна из аварий произошла на улице Ипподромской, где автомобиль BMW X5 столкнулся с бордюрным камнем и врезался в световую опору, в результате чего погиб пассажир.

Ранее Сиб.фм писал о том, что под Новосибирском перевернулась фура на трассе Новосибирск – Кемерово

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Валерия Митрохина
Журналист

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