Акушеров-гинекологов и психиатров не хватает в Новосибирской области

Дефицит акушеров-гинекологов и психиатров зафиксировали в регионе.

Как сообщает информационный портал РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации региона укомплектованы врачами на 87,4%, однако сейчас зафиксирован дефицит акушеров-гинекологов, кардиологов, психиатров, анестезиологов-реаниматологов и терапевтов.

Также среди среднего медперсонала необходимы фельдшеры скорой помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что хирурги из Новосибирска спасли пациентку с онемением ног из-за болей в пояснице