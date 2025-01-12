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общество

Акушеров-гинекологов и психиатров не хватает в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Дефицит акушеров-гинекологов и психиатров зафиксировали в регионе.

Как сообщает информационный портал РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации региона укомплектованы врачами на 87,4%, однако сейчас зафиксирован дефицит акушеров-гинекологов, кардиологов, психиатров, анестезиологов-реаниматологов и терапевтов.

Также среди среднего медперсонала необходимы фельдшеры скорой помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что хирурги из Новосибирска спасли пациентку с онемением ног из-за болей в пояснице

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Валерия Митрохина
Журналист

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