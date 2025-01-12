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вчера 22:35
бизнес общество

Часть имущества новосибирской компании «СМК-9» выставлена на торги за 31,5 млн рублей

Фото: Сиб.фм

Конкурсный управляющий ООО «СМК-9» Сергей Лебедев сообщил о начале аукциона по продаже части имущества компании. Общая стоимость лота составляет 31,5 млн рублей, передает издание «Коммерсантъ».

На торги выставлено нежилое помещение площадью около 384 квадратных метров, расположенное на улице Виктора Уса, 1/1. Заявки на участие принимаются до 14 февраля 2025 года.

Компания «СМК-9» была признана банкротом в июле 2023 года решением Арбитражного суда Новосибирской области. Владельца и учредителей организации обязали выплатить 28 млн рублей в счет предприятия в рамках субсидиарной ответственности.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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