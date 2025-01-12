День российской печати 13 января: история и традиции. Кого поздравлять с этим праздником

День российской печати отмечается как профессиональный праздник сотрудников СМИ и всех, кто участвует в выпуске печатных и электронных изданий. По данным опроса ВЦИОМ 2022 года, 62% россиян предпочитают получать информацию через онлайн-СМИ, а держать в руках газету выбирают 32%. Среди тех, кто отдает предпочтение печатным изданиям, в основном люди старше 60 лет, сельские жители и активные зрители телевидения. Сиб.фм разбирается в истории появления Дня российской печати и в том, как празднуется этот день сегодня.

Дата празднования Дня российской печати в 2025 году

Ежегодное празднование Дня российской печати выпадает на 13 января. В 2025 году это будет понедельник. Несмотря на то, что это всероссийский профессиональный праздник, он не является выходным днем. Праздники, связанные с печатью и средствами информации, отмечаются в разные дни по всему миру. Например, 3 марта проходит Всемирный день писателя, учрежденный в 1986 году, а 3 мая — Всемирный день свободы печати, установленный ООН в 1994 году в честь Виндхукской Декларации, поддерживающей развитие независимой прессы. Также 26 ноября отмечается Всемирный день информации по инициативе Международной академии информатизации, учрежденный в 1994 году для привлечения внимания к проблемам информационного общества.

История возникновения Дня российской печати

День российской печати был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года, и его дата выбрана в честь выпуска первой российской газеты «Ведомости» в январе 1703 года. Первый выпуск был посвящен военным событиям и не имел рубрик, а тираж составлял до 4 тысяч экземпляров. Петр I лично участвовал в отборе материалов для газеты, где сам писал о военных действиях. Газета также публиковала экономические статьи и иностранные новости. Со временем издание претерпело изменения и стало называться «Реляция», а позже — «Санкт-Петербургские ведомости», издававшиеся до 1917 года.

Традиции празднования Дня российской печати

В этот день принято поздравлять всех, кто занят производством печатных и электронных СМИ: журналистов, редакторов, корректоров, верстальщиков и фотографов. В честь праздника организуют корпоративные мероприятия в отдельных организациях, а также форумы, встречи и государственные конференции. Отличившихся работников награждают грамотами. Музеи предлагают специальные выставки, а в творческих пространствах проходят встречи с журналистами. Например, в 2024 году на ВДНХ прошла тематическая экскурсия, посвященная появлению отечественных газет и роли Петра I в популяризации прессы. В 2025 году аналогичные экскурсии и выставки пройдут в библиотеках и музеях различных городов, включая Санкт-Петербург, где лекцию по истории журналистики прочтут 12 января в детской библиотеке «Краеведческий центр».