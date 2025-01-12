Дети с особенностями здоровья попробовали управлять дронами в Новосибирске

В Новосибирске в рамках фестиваля «Гонки дронов» состоялось уникальное событие — адаптивные гонки с участием детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Север» и привлекло множество зрителей и участников, сообщает «МК в Новосибирске».

Дети смогли продемонстрировать свои навыки управления дронами, используя технический симулятор DCL the game и квадрокоптеры с системой FPV. Участники испытали себя в роли пилотов, управляя дронами с помощью специальных очков и пультов.

Автор проекта «Адаптивные гонки дронов» Андрей Андреев рассказал, что цель мероприятия — не просто развлечение, а обучение детей с расстройствами ментального спектра, в том числе аутизма, через виртуальную реальность и дронов. Методика обучения с помощью технологий, таких как виртуальная реальность и беспилотные летательные аппараты, показала хорошие результаты в других странах, и теперь она адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья в России. Несмотря на сложности с финансированием, проект продолжает развиваться, давая детям возможность освоить востребованную профессию оператора дронов.

Фестиваль также способствовал популяризации активного образа жизни среди молодежи, укреплению командного духа и развитию социальных навыков. К тому же занятия дроноводством для особенных детей предоставляются бесплатно, что дает им шанс на будущее трудоустройство в различных областях, где дроноводство активно используется, например, в сельском хозяйстве, строительстве и экстренных ситуациях.