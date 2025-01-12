Хирурги из Новосибирска спасли пациентку с онемением ног из-за болей в пояснице

Новосибирские хирурги спасли женщину от боли в спине.

В Федеральном центре нейрохирургии Новосибирска успешно провели редкую операцию, помогая 59-летней пациентке избавиться от многолетних страданий. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Известно, что женщина обратилась с жалобами на боли в пояснице и онемение ног, которые не исчезали после длительного лечения. В 2022 году состояние ухудшилось, а хирургическое вмешательство, которое проводилось ранее, не принесло результатов.

Тогда специалисты центра выявили у пациентки сложный случай спондилолистеза L4 позвонка. Для лечения впервые использовали современную спинальную винтовую систему CDH Voyager 5.5/6.0.

Напомним, что врачи из Новосибирска спасли жизнь пациенту с 60% ожогов тела