72.56% -6.7
72.56% -6.7
сегодня
12 января, 09:36
пробки
2/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 101.9 | eur 105.0
72.56% -6.7
сегодня
12 января, 09:36
пробки
2/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 101.9 | eur 105.0
сегодня 08:19
общество

Хирурги из Новосибирска спасли пациентку с онемением ног из-за болей в пояснице

Фото: Сиб.фм

Новосибирские хирурги спасли женщину от боли в спине.

В Федеральном центре нейрохирургии Новосибирска успешно провели редкую операцию, помогая 59-летней пациентке избавиться от многолетних страданий. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Известно, что женщина обратилась с жалобами на боли в пояснице и онемение ног, которые не исчезали после длительного лечения. В 2022 году состояние ухудшилось, а хирургическое вмешательство, которое проводилось ранее, не принесло результатов.

Тогда специалисты центра выявили у пациентки сложный случай спондилолистеза L4 позвонка. Для лечения впервые использовали современную спинальную винтовую систему CDH Voyager 5.5/6.0.

Напомним, что врачи из Новосибирска спасли жизнь пациенту с 60% ожогов тела

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в