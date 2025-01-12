Новая рабочая неделя в Новосибирске начнется с мороза до -15 градусов

Синоптики погодных сервисов Западной Сибири предупредили о резком похолодании в период с 13 по 19 января.

Вторая и уже полноценная рабочая неделя наступившего 2025 года порадует сибиряков постепенным приближением Крещенских морозов. На «мягких» лапах, по мнению экспертов сервиса World-Weather.Ru подкрадётся понижение температуры к ночи понедельника 13 января. Однако ослабеет в средине недели.

А вот финал второй рабочей недели января-2025, по сведения популярного погодного портала pogoda.mail.ru, заставит жителей Новосибирска и области надеть термобельё. Ночью в субботу, 18 января воздух остынет до минус 19, а воскресной ночью 19-го и вовсе до минус 21 градусов по Цельсию.

Что касается мнения метеорологов нашего родного ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», то в течение второй рабочей недели января-2025 ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -13,-18 С до -6,-11 С, днем от -5,-10 С до -1,-6 С. Количество осадков предполагается около нормы (10-33 мм).

Снег различной интенсивности предполагается в средине этой январской недели. При этом магнитное поле Земли обещает оставаться спокойным, а ухудшение условий КВ-радиосвязи маловероятно. Общее содержание озона в озоновом слое будет немного выше нормы.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что жителей Новосибирска удивит январская погода.