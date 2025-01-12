Новая волна мобилизации в 2025 году? Будет ли в Новосибирске призыв на СВО

В 2025 году в Новосибирске может состояться новая волна мобилизации в рамках СВО. Это вызывает активное обсуждение в обществе, особенно по теме возможного возобновления мобилизационных мероприятий в России в этом году. Вопросы мобилизационной политики и связанные с ней финансовые и законодательные изменения интересуют как граждан страны, так и экспертов в области обороны и безопасности.

Подробности о второй волне мобилизации, включая планы, прогнозы и официальные заявления, представлены в материале Сиб.фм.

Политолог и военный аналитик Александр Чугай выразил свою позицию относительно возможной повторной мобилизации. В интервью Сиб.фм он подчеркнул, что армия по-прежнему испытывает нехватку военнослужащих, несмотря на актуальные показатели численности.

«Количество людей на фронте всегда будет недостаточным. Текущее военное руководство, как я понимаю, выбрало путь технического оснащения. Это включает массовое применение беспилотных технологий, системы обороны от вражеских дронов, а также ударные и разведывательные беспилотники и защиту от подобных технологий противника», – отметил Чугай.

Он считает, что военная стратегия ныне смещается в сторону развития и применения новых технологий, уменьшающих потребность в массовом наборе. Это требует крупных инвестиций, но помогает сохранить внутреннюю стабильность и минимизировать людские потери.

«Все возможные области, где техника может заменить человека, должны ею быть обеспечены. Это дорого, но более выгодно для внутренней стабильности», – добавил эксперт.

Чугай заключил, что на данный момент повторная мобилизация не является приоритетом для военных властей России.

Мобилизация в 2025 году: взгляд Госдумы и подготовка к возможным сценариям

Хотя планы на повторную мобилизацию не утверждены, государственный бюджет на 2025 год предусматривает крупные расходы на подготовку к мобилизации. Это указывает на готовность страны к любым непредвиденным обстоятельствам.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что мобилизационные мероприятия в ближайшее время не планируются. Такие мероприятия носят плановый характер и направлены на улучшение системы управления и экономики страны.

«Мобилизационная подготовка касается не только личного состава, но и всех аспектов государственного управления и экономики страны», – пояснил Картаполов.

На эти цели на ближайшие три года выделено более 50 млрд рублей (включая 16,5 млрд рублей в 2025 году). Депутат отметил, что проведение мобилизационных мероприятий в мирное время является ключевой частью государственной политики.

Пока вопрос о повторной мобилизации остается открытым, официальные лица и военные эксперты считают, что в настоящий момент в этом нет необходимости. Россия продолжает модернизировать вооруженные силы, внедрять новые технологии и оказывать социальную поддержку военнослужащим, демонстрируя комплексный подход к вопросам обороны и национальной безопасности, считают эксперты.