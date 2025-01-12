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общество

Новосибирская спортивная школа ищет поставщика сена на сумму один млн руб

Фото: freepik

Поставщика сена ищет спортивная школа Новосибирска.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту имени И.П. Брайчева в Новосибирске объявила о проведении электронного аукциона для поиска поставщика сена.

Победитель контракта должен будет поставить разнотравное сено урожая 2024 года в рулонах весом от 300 до 350 килограммов. Продукция должна соответствовать установленным стандартам качества, что подтверждается сертификатами и ветеринарными свидетельствами.

Начальная стоимость контракта составляет 1,008 миллиона рублей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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