Новосибирская спортивная школа ищет поставщика сена на сумму один млн руб

Поставщика сена ищет спортивная школа Новосибирска.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту имени И.П. Брайчева в Новосибирске объявила о проведении электронного аукциона для поиска поставщика сена.

Победитель контракта должен будет поставить разнотравное сено урожая 2024 года в рулонах весом от 300 до 350 килограммов. Продукция должна соответствовать установленным стандартам качества, что подтверждается сертификатами и ветеринарными свидетельствами.

Начальная стоимость контракта составляет 1,008 миллиона рублей.