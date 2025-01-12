Новосибирская спортивная школа ищет поставщика сена на сумму один млн руб

Поставщика сена ищет спортивная школа Новосибирска.
На сайте госзакупок появилась информация о том, что спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту имени И.П. Брайчева в Новосибирске объявила о проведении электронного аукциона для поиска поставщика сена.
Победитель контракта должен будет поставить разнотравное сено урожая 2024 года в рулонах весом от 300 до 350 килограммов. Продукция должна соответствовать установленным стандартам качества, что подтверждается сертификатами и ветеринарными свидетельствами.
Начальная стоимость контракта составляет 1,008 миллиона рублей.