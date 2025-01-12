Новосибирский депутат Аксёненко предложил альтернативу ипотеке

Депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко из Новосибирска выступил с предложением заменить ипотеку новыми инструментами — такими как строительные сберкассы и специализированные банки. О своей инициативе он рассказал в социальных сетях.

По словам депутата, строительные сберкассы могут выдавать кредиты на улучшение жилищных условий под низкий процент. Это станет возможным благодаря замкнутой системе, где средства аккумулируются за счёт вкладов граждан.

Александр Аксёненко также предложил создание специализированных банков с ограниченным спектром операций. Клиенты таких банков могли бы накопить 30–50% от суммы на улучшение жилья и получить кредит на оставшуюся часть сроком на 7–15 лет под 3% годовых.

Для ветеранов боевых действий депутат предложил ввести льготную ипотеку по аналогии с семейной ипотекой. Процентная ставка должна составлять 6%, при этом государство, по его словам, обязуется компенсировать затраты заявителей в течение 10 лет с момента заключения договора.

Кроме того, Аксёненко подчеркнул необходимость внедрения современных технологий в сфере ЖКХ и поиска новых подходов для улучшения жилищных условий по всей стране.