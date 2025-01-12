Новосибирский кулинар Дель назвал продукты для похудения после новогодних праздников

После новогодних праздников многие из нас решают заняться коррекцией веса. Как вернуть форму и, возможно, сбросить несколько лишних килограммов рассказал VN.ru преподаватель Новосибирского колледжа питания и сервиса Яков Дель делится простыми рекомендациями.

Он напоминает, что Всемирная организация здравоохранения использует индекс массы тела (ИМТ) для определения нормального веса. Так, для людей с ИМТ выше 25 начинается категория избыточного веса, а при значении 28 — первая стадия ожирения. Для быстрого результата важно понять, что процесс похудения — это не спринт, а марафон. Он требует терпения и регулярности.

Яков Дель предлагает использовать продукты, которые способствуют сжиганию жира. В его идеальном наборе — яблоки, грейпфруты, огурцы, морковь, орехи и ягоды. Эти продукты помогут организму эффективно расходовать “бензин” и не набирать лишние калории. Однако, как бы ни хотелось быстрого эффекта, важно помнить: процесс похудения требует дисциплины и умеренности.