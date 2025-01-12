Новосибирцы отправили помощь собакам-защитникам в зону СВО

Жители Новосибирска откликнулись на просьбу кинологов и собрали посылку для четвероногих защитников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили на страницах регионального Народного фронта в социальных сетях.

В рамках акции было собрано 140 кг сухого корма, крупы, ветеринарные препараты, медикаменты, а также ошейники, поводки и шлейки. Помимо этого, бойцам отправили 135 литров минеральной воды «Карачинская» и 95 окопных свечей.

Груз был доставлен в девять подразделений. В ответ кинолог комендантской роты и его русский чёрный терьер Бусинка записали благодарственное видео, где мужчина отметил:

«Огромное спасибо всем жителям Новосибирска от всего сердца, от наших четверолапых друзей-охранников. От всей души большое спасибо! Собачки будут очень благодарны, мы тоже».