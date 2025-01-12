О запретах в Анисьин день 12 января рассказали жителям Новосибирска

В Анисьин день 12 января существует множество запретов, о которых важно знать.

Сегодня, 12 января, все православные вспоминают святую Анисию Солунскую, которая пострадала за верность Христу.

Известно, что в конце третьего века она шла на службу в храм и по дороге её убил язычник.

О запретах в Анисьин день рассказал портал АиФ-Новосибирск.

Так, в этот день нельзя принимать подарки от незнакомцев или малознакомых людей, нельзя гулять поздно вечером, поднимать предметы с дороги, садиться за шитье, жаловаться и убирать нитки с одежды или обуви.

Однако, несмотря на запреты, в Анисьин день можно просить святую о крепком здоровье, защите от холодов и болезней желудка. Также можно готовить варёный желудок свиньи, обильно накрывать стол, ходить в гости и колядовать.

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