«СберТройка» восстановила работу оплаты проезда в Новосибирске

В Новосибирске восстановлена работа оплаты проезда.

Транспортный оператор «СберТройка» завершил устранение технических неполадок, из-за которых с 10 января 2025 года были сложности с оплатой проезда социальными картами. По заявлению компании, с 12 января оплата работает в штатном режиме.

Министерство транспорта Новосибирской области напоминает, что пассажиры могут обратиться за помощью в случае утери, повреждения или других вопросов, связанных с социальной картой по следующим адресам: ул. Лазурная, 17; ул. Ленина, 59; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50; ул. Гидростроителей, 7. А также в р.п. Кольцово, дом 20.

Напомним, что под Новосибирском перевернулась фура на трассе Новосибирск – Кемерово