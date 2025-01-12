Следком предупредил новосибирцев о мошенниках, склоняющих людей к поджогам

Следственное управление СК России по Новосибирской области предупреждает о новом виде мошенничества, когда преступники убеждают граждан совершать поджоги.

Как отметили в СК, мошенники, уже обманувшие своих жертв, обещают вернуть украденные средства в обмен на участие в противоправных действиях. Среди таких действий — нападения на офисы и транспортные средства правоохранителей, а также поджоги за вознаграждение.

Как правило, мошенники требуют зафиксировать на видео процесс совершения преступлений и часто целенаправленно привлекают в свои сети социально уязвимые группы, включая молодежь, пенсионеров и безработных. Жертвам угрожает не только потеря денег, но и уголовная ответственность, так как их действия могут быть квалифицированы как терроризм (ст. 205 УК РФ).

Следственное управление призывает граждан быть бдительными, не вступать в контакт с мошенниками, не раскрывать личные данные и проверять полученную информацию. В случае подозрительных звонков рекомендуется обращаться по телефону доверия СК РФ в Новосибирской области: 8 (383) 203-57-36 или в органы полиции.