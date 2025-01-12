72.56% -6.7
72.56% -6.7
сегодня
12 января, 23:04
пробки
1/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 101.9 | eur 105.0
72.56% -6.7
сегодня
12 января, 23:04
пробки
1/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 101.9 | eur 105.0
сегодня 20:37
общество

Следком предупредил новосибирцев о мошенниках, склоняющих людей к поджогам

Фото: Сиб.фм

Следственное управление СК России по Новосибирской области предупреждает о новом виде мошенничества, когда преступники убеждают граждан совершать поджоги.

Как отметили в СК, мошенники, уже обманувшие своих жертв, обещают вернуть украденные средства в обмен на участие в противоправных действиях. Среди таких действий — нападения на офисы и транспортные средства правоохранителей, а также поджоги за вознаграждение.

Как правило, мошенники требуют зафиксировать на видео процесс совершения преступлений и часто целенаправленно привлекают в свои сети социально уязвимые группы, включая молодежь, пенсионеров и безработных. Жертвам угрожает не только потеря денег, но и уголовная ответственность, так как их действия могут быть квалифицированы как терроризм (ст. 205 УК РФ).

Следственное управление призывает граждан быть бдительными, не вступать в контакт с мошенниками, не раскрывать личные данные и проверять полученную информацию. В случае подозрительных звонков рекомендуется обращаться по телефону доверия СК РФ в Новосибирской области: 8 (383) 203-57-36 или в органы полиции.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Сидоренко
Журналист

Читайте в