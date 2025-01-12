Ученые из Новосибирска нашли способ обнаружения заболеваний сердца у молодежи

О том, как находить заболевания сердца у молодежи, рассказали новосибирские ученые.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, специалисты НИИ терапии и профилактической медицины СО РАН нашли новый метод, который помогает определить риск сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей.

Так, метод основан на анализе уровня трех веществ в организме: амилина, панкреатического полипептида и фактора некроза опухоли-альфа. Изменения их концентрации могут сигнализировать о высоком риске сердечных патологий.

Напомним, что акушеров-гинекологов и психиатров не хватает в Новосибирской области