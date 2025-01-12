72.56% -6.7
72.56% -6.7
сегодня
12 января, 13:11
пробки
2/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 101.9 | eur 105.0
72.56% -6.7
сегодня
12 января, 13:11
пробки
2/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 101.9 | eur 105.0
сегодня 11:13
общество

Ученые из Новосибирска нашли способ обнаружения заболеваний сердца у молодежи

Фото: Сиб.фм

О том, как находить заболевания сердца у молодежи, рассказали новосибирские ученые.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, специалисты НИИ терапии и профилактической медицины СО РАН нашли новый метод, который помогает определить риск сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей.

Так, метод основан на анализе уровня трех веществ в организме: амилина, панкреатического полипептида и фактора некроза опухоли-альфа. Изменения их концентрации могут сигнализировать о высоком риске сердечных патологий.

Напомним, что акушеров-гинекологов и психиатров не хватает в Новосибирской области

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в