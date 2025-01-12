Учёные СО РАН выявили изменения климата в Новосибирске за 20 лет наблюдений

Исследования, проведённые специалистами Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), показали значительные изменения в климате Новосибирска и его окрестностей. В результате 20-летнего наблюдения учёные выявили изменения в сезонных погодных условиях, которые повлияли на температуру, осадки и продолжительность вегетационного периода местных растений.

По данным исследования, апрель в регионе стал гораздо теплее, в то время как май охарактеризовался более низкими температурами и повышенной влажностью. Это перераспределение погодных условий влияет на начало вегетации растений, которое теперь задерживается из-за продолжительного периода снеготаяния. Летние месяцы стали более жаркими и засушливыми, особенно в первой половине сезона. В то же время, во второй половине лета осадки увеличиваются, а осень стала длиться дольше, с тёплыми и сухими днями.

Для анализа использовались данные с метеостанции «Огурцово», расположенной вблизи Новосибирска. Учёные отметили, что продолжительность вегетационного периода увеличилась в среднем на 12 дней за последние 20 лет. Также зафиксирован рост снежного покрова зимой, что замедляет приход весны.

Климатические изменения в Сибири связаны как с глобальными процессами, так и с локальными особенностями. Проблемы, выявленные в ходе исследования, требуют внимания со стороны экологов и местных властей. Адаптация городской инфраструктуры к новым климатическим условиям, с учётом увеличивающихся осадков и рисков летних засух, становиться важнейшей задачей на ближайшие годы, чтобы предотвратить угрозы, такие как лесные пожары.