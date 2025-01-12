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общество

В Новосибирске фильм «Волшебник Изумрудного города» стал лидером кинопроката

Фото: BFM-Новосибирск

Новый фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (6+) стал лидером кинопроката в Новосибирске.

1 января 2025 года в кинотеатрах страны вышел новый фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». Как сообщает портал BFM-Новосибирск, он стал лидером кинопроката в Новосибирске и занимает сейчас первую строчку рейтинга.

Отмечается, что за период с 1 по 11 января фильм посмотрели уже 105 925 зрителей, а общая сумма сборов составила более 63 миллиона рублей.

Напомним, что в Новосибирске опубликовали афишу на январь-2025

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Валерия Митрохина
Журналист

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