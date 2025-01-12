В Новосибирске опубликовали лунный календарь для дачников на январь-2025

Для дачников появился лунный календарь на январь.

Дачникам Новосибирска рассказали о предстоящих посевах, благодаря лунному календарю на текущий месяц. Всем садоводам рекомендуется учитывать эти даты при подготовке рассады.

Благоприятные дни для посева семян:

Для огурцов, томатов, перца и зелени: 1, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 31 января.

Для корнеплодов: 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 января.

Неблагоприятные дни для работ:

2, 3, 6, 7, 15, 16, 30 января.

Фазы Луны:

Новолуние (неблагоприятный период) длится три дня.

Полнолуние оказывает менее негативное влияние на рассаду.

Для однолетних цветов:

3–5, 12, 13, 17–25, 31 января.