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культура

В Новосибирске открылся первый международный оперный фестиваль Бержанской

Фото: Правительство Новосибирской области

Первый международный оперный фестиваль имени Василисы Бержанской открылся в Новосибирской области.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили о том, что в регионе стартовал первый Сибирский международный оперный фестиваль Василисы Бержанской. Он пройдет с января по март 2025 года.

Мероприятия включают концерты тенора Народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова и французского маэстро Жюльена Салемкура, а также мастер-классы от известной российской оперной певицы Василисы Бержанской и ведущих педагогов.

Напомним, что в Новосибирске прошло мультимедийное шоу «Настоящий Щелкунчик»

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Валерия Митрохина
Журналист

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