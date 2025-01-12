В Новосибирске открылся первый международный оперный фестиваль Бержанской

Первый международный оперный фестиваль имени Василисы Бержанской открылся в Новосибирской области.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили о том, что в регионе стартовал первый Сибирский международный оперный фестиваль Василисы Бержанской. Он пройдет с января по март 2025 года.

Мероприятия включают концерты тенора Народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова и французского маэстро Жюльена Салемкура, а также мастер-классы от известной российской оперной певицы Василисы Бержанской и ведущих педагогов.

Напомним, что в Новосибирске прошло мультимедийное шоу «Настоящий Щелкунчик»