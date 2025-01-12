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Авто

В Новосибирске патрульный автомобиль попал в ДТП

Скриншоты: ТГ-канал ACT-54 Black

На пересечении улиц Фрунзе и Каменской произошло ДТП с участием патрульного автомобиля Hyundai Solaris. Об инциденте сообщили в телеграм-канале ACT-54 Black.

По предварительной информации, в результате аварии кроссовер Toyota RAV4 пробил ограждение и вылетел на тротуар. В центре перекрёстка остались полицейский автомобиль и кроссовер Subaru Forester.

Как сообщили в региональном управлении МВД, авария оформлена как ДТП с материальным ущербом, пострадавших нет. Ведомство проводит проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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