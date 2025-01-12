В Новосибирске спасли собаку, упавшую в заброшенный коллектор

В субботу, 11 января 2025 года, в МАСС Новосибирска поступил тревожный звонок от местного жителя — его собака провалилась в открытый коллектор. Об операции по спасению питомца рассказали в пресс-службе учреждения.

По информации спасателей, крышка коллектора была украдена, а глубина шахты составляла около 2,5 метра.

Четвероногого успешно подняли и передали владельцу. Собака не пострадала, отделавшись лишь испугом.

«Сам коллектор был огорожен и временно закрыт подручными средствами», — сообщили в пресс-службе.

Сведения о ситуации переданы ответственным службам для устранения проблемы.