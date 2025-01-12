В Новосибирске в ДТП пострадала маленькая девочка

В воскресенье, 12 января, в Центральном районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Авария произошла около 18:00 на пересечении улиц Писарева и Красный проспект. По предварительным данным, водитель Volkswagen Jetta, мужчина 1974 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Nissan Note, что привело к столкновению.

В результате аварии пострадала маленькая пассажирка Nissan, девочка 2019 года рождения. Ребенка доставили в больницу, характер полученных травм уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства случившегося.