В Новосибирской области восстановили купель в преддверии Крещения-2025

В посёлке Ложок Искитимского района завершён ремонт крещенской купели на Святом источнике, который стал популярным местом для омовения на Крещение. Об этом сообщили в Искитимской епархии, передаёт «МК в Новосибирске».

Работы по восстановлению купели стали возможны благодаря усилиям неравнодушных людей, которые внесли свои ресурсы — материалы, деньги или время, для восстановления этого святого места.

В этом году из-за сильных дождей ручей Святого источника сильно размылся, и вода затопила окрестности. Но теперь купель готова принять верующих на Крещение. Это место стало любимым среди паломников, собирая тысячи людей ежегодно.

На территории, где находится источник, в 1929–1956 годах был лагерь ГУЛАГа, а несколько священников были расстреляны неподалеку. Люди верят, что души мучеников помогают исцелять больных, и поэтому к этому источнику приковано особое внимание.