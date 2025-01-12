В Новосибирском зоопарке рассказали о редких белых хищниках

Новосибирский зоопарк продолжает делиться интересными фактами о своих обитателях. На этот раз героем рассказа стал белый тигр — редкий и грациозный представитель животного мира.

Как уточнили в зоопарке, белые тигры не являются отдельным видом. Их белоснежный мех и ярко-голубые глаза — результат редкой генетической мутации, которая встречается у бенгальских тигров. Подобные животные крайне редко рождаются в дикой природе.

В культуре белые тигры традиционно символизируют силу и благородство, что делает их образ особенно притягательным. В Новосибирском зоопарке эти уникальные животные живут с 2006 года и давно стали любимцами посетителей.