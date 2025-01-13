Быстрая пицца в сковороде на завтрак – берём куриный фарш и овощи, никакой возни с тестом

Не рецепт, а мечта для любой хозяйки — за десять минут накормить всю семью с утра без особый усилий.

В основе этого блюда – фарш (в идеале куриный) и любые овощи, которые найдутся в холодильнике. Всё зависит от фантазии и наличия продуктов – экспериментировать можно как угодно.

Ориентировочный состав основы для пиццы в сковороде:

· куриное филе — 400 г;

· лук репчатый — 1 шт.;

· яйцо — 1 шт.;

· соль, перец по вкусу.

Для начинки подойдут:

· помидор — 1 шт.;

· болгарский перец — 1 шт.;

· сыр — 50 г.

· пряности по вкусу;

· соль, перец по вкусу.

Соединить фарш с измельчённым луком (можно воспользоваться блендером), добавить яйцо, соль, перец. Полученную смесь разложить тонким слоем на прогретую и смазанную маслом (сливочное, растительное – на ваш выбор).

На минимальном огне готовим под крышкой основу для пиццы в течение 10 минут и только с одной стороны. А в это время нарезаем тонкими ломтиками помидор и болгарский перец.

Теперь повернем мясную основу на не обжаренную сторону и уложим сверху овощи, сразу же посыплем натёртый сыр и добавим пряности по вкусу.

Через пять минут томления под крышкой снимем сковороду с огня и оставим «дозревать» пиццу ещё минут пять.

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