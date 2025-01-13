Город в объективе: 55 камер видеонаблюдения будут следить за порядком в Тогучине

«Ростелеком» оснастил город Тогучин Новосибирской области современной системой видеонаблюдения. Теперь 55 камер будут круглосуточно следить за порядком на улицах.

Устройства установлены более чем в 20 локациях: в первую очередь на пришкольных территориях и возле детских садов, на оживленных перекрестках, в парках и других общественных местах.

Глава города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области Сергей Борутенко: «При выборе мест размещения камер мы ориентировались на несколько основных задач — в первую очередь на повышение уровня безопасности и профилактику противоправных действий. Уверен, что внедрение цифровых инструментов позволит эффективно контролировать чистоту и порядок, обеспечит защиту горожан и объектов городской инфраструктуры».

Система позволяет просматривать видео как в режиме реального времени, так и в архиве. Видеопоток будет передаваться в локальную сеть администрации Тогучина и одновременно сохраняться в облачное хранилище, размещенное на цифровой инфраструктуре «Ростелекома». Доступ к информации также будет предоставлен сотрудникам городского отдела полиции.

Вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин: «Установленные в Тогучине видеокамеры устойчивы к погодным условиям и оснащены функцией видеоаналитики — способны самостоятельно анализировать обстановку и при необходимости отправлять уведомления заказчику. При этом, передача изображения осуществляется в зашифрованном виде по защищенным каналам, а все данные хранятся исключительно на территории Российской Федерации».

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