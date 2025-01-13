Новосибирский космонавт-испытатель Анна Кикина стала участницей нового сезона шоу «Титаны»

26 января на телеканале ТНТ стартует второй сезон спортивного проекта «Титаны».

В новом сезоне 111 спортсменов со всей России поборются за звание «титана» и главный приз — 10 миллионов рублей. Участникам предстоит пройти экстремальные испытания, включая погружение в ледяную воду, перетаскивание 44-тонного крана и прыжок с пятиметровой башни.

Одной из участниц станет космонавт-испытатель из Новосибирска Анна Кикина.

«Я сразу захотела принять участие в проекте, как только мне предложили! Согласилась после согласования графика съёмок со своей работой. Моя главная мотивация — больше узнавать себя через испытания во взаимодействии с людьми, чувствовать игру, чувствовать себя в игре! У каждого из игроков есть какое-то свое индивидуальное преимущество за счёт своего уникального предыдущего жизненного опыта», — сказала Кикина.

Среди других известных участников — олимпийские чемпионы Никита Нагорный, Александр Легков, Евгений Рылов, Роман Власов, а также боец UFC Алексей Олейник.

Проект «Титаны» продолжает демонстрировать уникальный формат, объединяющий спортсменов из разных дисциплин в одном соревновании.