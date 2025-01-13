Новосибирцам рассказали о решении проблем с картами «СберТройка»

О решении проблем с социальными картами «СберТройка» рассказали в Новосибирске.

Новосибирцы ранее столкнулись с проблемами при оплате проезда социальными картами «СберТройка», после чего компания опубликовала информацию в соцсетях о том, что технические неполадки были устранены.

Однако местные жители рассказали, что столкнулись с еще проблемой — теперь у них пропали поездки, которые не успели использовать в прошлом году.

В результате сейчас представители компании отметили, что работают над этой проблемой.

Напомним, что с 13 января в Новосибирске ограничат парковку сразу в трёх районах