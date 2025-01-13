Огромная очередь и конная упряжка. В Новосибирске опубликованы кадры празднования Старого Нового года 13 января в СССР

Читатели Сиб.фм поделились архивными кадрами из СССР. Вспомним прошлое!
В ночь с 13 на 14 января празднуется Старый Новый год (Новый год по юлианскому календарю). Возникновение праздника связано с тем, что Рождество, по календарной традиции, должно предшествовать Новому году, а также с тем, что в Православной церкви на григорианский Новый год приходится Рождественский пост, исключающий обильные застолья, употребление скоромной пищи и увеселения.
Во времена СССР Старый Новый год отмечали с размахом.
Очередь за тортом в СССР накануне праздника.
Покупка Новогодних игрушек было актуально как накануне 31 декабря, так и в преддверии 13 января.
В СССР было принято дарить подарки родным и близким. А к детям приходили Дед Мороз со Снегурочкой.
Традиция наряжаться на Новый год была и в Советском союзе.
Встреча Старого Нового года в одном из домов.
Гуляния на Старый Новый год.
Ранее Сиб.фм публиковал о традициях празднования Старого Нового года.