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общество

Огромная очередь и конная упряжка. В Новосибирске опубликованы кадры празднования Старого Нового года 13 января в СССР

Фото предоставлено читателями Сиб.фм

Читатели Сиб.фм поделились архивными кадрами из СССР. Вспомним прошлое!

В ночь с 13 на 14 января празднуется Старый Новый год (Новый год по юлианскому календарю). Возникновение праздника связано с тем, что Рождество, по календарной традиции, должно предшествовать Новому году, а также с тем, что в Православной церкви на григорианский Новый год приходится Рождественский пост, исключающий обильные застолья, употребление скоромной пищи и увеселения.

Во времена СССР Старый Новый год отмечали с размахом.

Фото Огромная очередь и конная упряжка. В Новосибирске опубликованы кадры празднования Старого Нового года 13 января в СССР 2

Очередь за тортом в СССР накануне праздника.

Фото Огромная очередь и конная упряжка. В Новосибирске опубликованы кадры празднования Старого Нового года 13 января в СССР 3

Покупка Новогодних игрушек было актуально как накануне 31 декабря, так и в преддверии 13 января.

Фото Огромная очередь и конная упряжка. В Новосибирске опубликованы кадры празднования Старого Нового года 13 января в СССР 4

В СССР было принято дарить подарки родным и близким. А к детям приходили Дед Мороз со Снегурочкой.

Фото Огромная очередь и конная упряжка. В Новосибирске опубликованы кадры празднования Старого Нового года 13 января в СССР 5

Традиция наряжаться на Новый год была и в Советском союзе.

Фото Огромная очередь и конная упряжка. В Новосибирске опубликованы кадры празднования Старого Нового года 13 января в СССР 6

Встреча Старого Нового года в одном из домов.

Фото Огромная очередь и конная упряжка. В Новосибирске опубликованы кадры празднования Старого Нового года 13 января в СССР 7

Гуляния на Старый Новый год.

Ранее Сиб.фм публиковал о традициях празднования Старого Нового года.

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Александр Борисов
журналист

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