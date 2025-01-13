Президент РФ потребовал пересчитать пенсии в феврале 2025

В текущих условиях высокой инфляции и экономической неопределенности глава нашего государства Владимир Путин поручил правительству провести экстренный пересчет пенсий для всех категорий пенсионеров, в том числе работающих.

Судя по наметившимся тенденциям наступившего 2025 года, повышение пенсий затронет не только неработающих пенсионеров, но и участников СВО, ветеранов боевых действий и работающих пенсионеров.

Первое традиционное повышение состоялось в январе и увеличило ежемесячные пенсионные выплаты на 7,3 % — прогнозируемый уровень инфляции. Однако опережающие темпы инфляционных процессов вынуждают руководство страны озаботиться дополнительной поддержкой наиболее уязвимых категорий граждан РФ.

По информации думского комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, дополнительная индексация в России может быть проведена уже с 1 февраля.

Размер второй индексации будет определять правительство РФ, опираясь на фактический процент инфляции за 2025 год. Его размер Росстат предоставит не ранее второго половины января, потому и дату перерасчёта пенсий эксперты связывают с февралём-2025.

Уже сейчас отчёт Росстата по итогам 2024 года гласит о том, что 1 января по 23 декабря прошлого года цены в РФ выросли в среднем на 9,5%. На эту цифру и можно ожидать вторую прибавку к пенсиям.

Ранее «Сиб.фм» сообщал об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2025 года.