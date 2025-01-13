Стало известно, что будет с деньгами пенсионеров из Новосибирска после реорганизации

Крупный российский НПФ объявил о реорганизации.

Один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России сообщил о масштабной реорганизации. Жители Новосибирска начали получать уведомления через портал Госуслуг, что вызвало вопросы о сохранности пенсионных накоплений. Об этом рассказал портал Atas.info.

По данным фонда к нему присоединят шесть небольших НПФ. Завершение процесса запланировано на июль текущего года. После реорганизации количество клиентов вырастет до девяти миллионов, а объем управляемых средств превысит 725 миллиардов рублей.

Экономист Эдуард Коложвари из НГУЭУ уверен, что причин для беспокойства нет.

«Более крупные финансовые организации поглощают более мелкие, такое мы наблюдали и на банковском рынке. Кроме того, сохранность средств клиентов негосударственных пенсионных фондов защищена государственной схемой на случай возможного банкротства. Но повторюсь, в данном случае я не бы не паниковал и не беспокоился за свои деньги», — отметил специалист.

Напомним, что Новосибирск получил допфинансирование в размере 6,6 млрд руб из бюджета области