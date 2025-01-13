Стало известно, придут ли морозы на Крещение в Новосибирске

Синоптики сообщают, что в этом году в Новосибирске на Крещение не будет ожидаемых крещенских морозов. Согласно прогнозам сервиса Gismeteo, 19 января температура днем составит -13 градусов, а ночью она опустится до -19 градусов. Кроме того, в течение дня будет облачно, возможен снегопад.

Однако данные о погоде немного различаются. Сервис «Яндекс.Погода» предсказывает, что в ночь с 18 на 19 января температура в городе будет около -8 градусов, а в воскресенье, 19 января, столбик термометра не превысит -7...-8 градусов.

В то же время синоптики предсказывают аномальные морозы в конце января. В последнюю неделю месяца температура днем может опуститься до -23 градусов, а ночью в Новосибирске возможен мороз до -31 градуса, но небо будет ясным.