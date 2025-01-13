Старый Новый год 2025: дата празднования, история возникновения, приметы и обычаи

Старый Новый год будет отмечаться в России и некоторых других странах в январе 2025 года. Как появилось это торжество, когда и как оно празднуется — узнать можно из материалов Сиб.фм.

История старого Нового года

Празднование старого Нового года связано с несовпадением юлианского и григорианского календарей, которым пользуется сегодня большинство стран. Это расхождение составляет 13 дней.

Россия жила по юлианскому календарю до 1918 года, тогда как в Европе использовался григорианский. Юлианский календарь был введен в Риме с 1 января 45 года до нашей эры и назван в честь Юлия Цезаря. Он был прост и удобен, но григорианский, внедренный папой Григорием XIII в католических странах в 1582 году, считался более точным.

В древней Руси Новый год праздновался 22 марта, в день весеннего равноденствия, связанного с аграрным циклом. После принятия христианства юлианский календарь начал вытеснять старый, и Новый год стал отмечаться 1 сентября. Однако в некоторых регионах долгое время его продолжали праздновать весной.

В 1699 году указом Петра I Новый год был перенесен на 1 января по старому стилю, что соответствует 14 января по новому стилю. До 20 века Россия жила по юлианскому календарю, но после 1918 года большевики перешли на григорианский, что и создало разницу в 13 дней.

Старый Новый год празднуется в ночь с 13 на 14 января.

Русская православная церковь не приняла новый календарь и продолжает жить по старому стилю. Некоторые верующие строго придерживаются канонов церковного календаря и предпочитают отмечать Новый год 14 января.

Кроме России, старый Новый год празднуют в Сербии, Черногории, Македонии, Греции, Румынии, в части северо-восточных районов Швейцарии и в некоторых валлийских поселениях Великобритании. Также торжество продолжают отмечать жители бывших советских республик: Беларуси, Украины, Грузии, Молдавии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана.

Обычаи на старый Новый год

На старый Новый год традиционно накрывается богатый стол, основными блюдами считаются жареный поросенок и щедрая кутья с добавлением сала, масла или молока. Также на столе присутствуют колбасы, вареники, холодец и блины. После застолья люди выходят на улицы, чтобы петь песни. Новый год всегда сопровождается гуляньями и колядками.

Девушки в этот праздник занимались гаданием на судьбу и женихов, считая, что в ночь с 13 на 14 января гадания наиболее правдивы, и именно тогда можно увидеть во сне своего будущего супруга или узнать о нем что-либо, в том числе его имя.

После полуночи 14 января наступает Васильев день — праздник, связанный с земледелием и будущим урожаем. Дети ходят по соседям и сеют зерна в дома, веря, что это принесет достаток и обильный урожай.

Приметы старого Нового года

Раньше варили кашу в эту ночь: старшая женщина в доме приносила из амбара крупу, а старший мужчина — воду из колодца или реки. Пока не затопится печь, крупу и воду нельзя было трогать — они должны были стоять на столе. Затем все садились за стол, старшая женщина размешивала кашу в горшке, произнося особые слова. Потом кашу ставили в печь.

Приготовленную кашу вытаскивали и внимательно осматривали: если горшок был полон, а каша — навариста и рассыпчата, ожидали счастливый год и богатый урожай. Такую кашу наутро съедали. Если каша вылезала из горшка или горшок трескался, это считалось плохим знаком, и кашу выбрасывали.

Также был обычай угощать гостей свининой. В ночь на Васильев день гостей кормили пирогами, вареными или запеченными свиными ногами и другими блюдами из свинины. Св. Василия считали покровителем свиноводов и верили, что, если на столе много свинины, то поросят будет в хозяйстве много, что принесет хорошую прибыль.

Считается, что на старый Новый год существуют запреты, например, нельзя выносить мусор, иначе дом могут покинуть благополучие и достаток. Также не рекомендуется ссориться, обижаться и сквернословить.