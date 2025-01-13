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сегодня
13 января, 14:05
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общество

В Новосибирске на станции метро «Площадь Маркса» собралась толпа

Фото: скриншот видео

Толпа людей образовалась на станции метро в Новосибирске.

Сегодня, 13 января 2025 года, в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск» опубликовали видеозапись, где в метро Новосибирска на станции «Площадь Маркса» собралось огромное количество людей.

Местные жители считают, что это произошло из-за медленной работы терминалов. Однако, по словам пресс-секретаря Новосибирского метрополитена Владимира Кузьмина нет ничего необычного в том, что утром на станции образовалось много людей.

Напомним, что новосибирцам рассказали о решении проблем с картами «СберТройка»

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Валерия Митрохина
Журналист

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